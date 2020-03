Laurent Nicollin dévoile la belle initiative prise par son club

Comme beaucoup d’acteurs de la Ligue 1, Laurent Nicollin essaye tant bien que mal de s’occuper durant la pandémie de coronavirus. Pour France Football, le dirigeant s’est confié sur cette situation difficile. « Mon quotidien n’a rien d’excitant, il ressemble à celui que connaissent tous les Français, à la maison. Avec beaucoup de réunions, pour le club ou l’entreprise. On va attendre que le temps passe et que ce putain de virus se barre. Au club, il nous a fallu mettre des personnes en travail partiel. Les joueurs, c’est une chose, mais d’autres ne gagnent pas autant qu’eux. Quand on met des standardistes, des salariés au chômage partiel, ce n’est jamais une décision facile à prendre », a déclaré le fils de Loulou Nicollin

Le beau geste des joueurs

Laurent Nicollin en a profité pour évoquer la belle initiative prise par les joueurs du MHSC. « Mes joueurs et mes joueuses ont proposé de combler le manque à gagner de certains salariés, cela permet de trouver un lien entre nous », a avoué le président de Montpellier. Salué pour son son mode de fonctionnement familial, le club de la Paillade prouve encore une fois qu’il est l’un des clubs les plus appréciés du Championnat de France à travers cette initiative.