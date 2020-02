L'ASSE réagit aux propos de l'agent de Stéphane Ruffier

L'avenir de Stéphane Ruffier n'est plus aussi clair. Mis à l'écart du groupe avant le match face à Reims, dimanche en Ligue 1, le portier a été défendu par son agent, Patrick Glanz. «Là, il crache sur une légende de l’AS Saint-Étienne, adoré du public stéphanois et de ses entraîneurs précédents - Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Printant - qui, depuis neuf ans, porte avec amour le maillot vert. Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche. À moins que ce changement ne fasse partie de son fameux turnover dont on connaît la réussite », a indiqué l'agent dans les colonnes de l'Equipe.

⚠️ L’#ASSE a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers de l’agent de Stéphane Ruffier. Quelles que soient ses compétences et son expérience, aucun salarié ne peut se prévaloir d’un statut particulier qui le placerait au-dessus de l’institution. Le communiqué 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 22, 2020

L'ASSE juge les propos outranciers

Ce samedi, le club a tenu à réagir et condamner les propos de l'agent via un communiqué. « L’AS Saint-Etienne a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Stéphane Ruffier. Ces commentaires sont d’autant plus inappropriés et déplacés qu’ils concernent uniquement la mise au repos d’un joueur, une décision inhérente au management d’une équipe. En outre, ils jettent le discrédit sur la vie d’un groupe, de ses joueurs et de son staff. Quelles que soient ses compétences et son expérience, aucun salarié ne peut se prévaloir d’un statut particulier qui le placerait au-dessus de l’institution et l’affranchirait du respect des valeurs collectives. L’ASSE n’accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené, a fortiori avant un match important. Ses dirigeants veilleront toujours à préserver l’esprit d’équipe, fondement de tout projet de club. L’ASSE est un monument riche d’une histoire et d’un palmarès exceptionnels que plusieurs générations de joueurs et de supporters ont construit de manière solidaire. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende. Confrontée à des déclarations calomnieuses, l’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile», peut-on lire.