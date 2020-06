L'AS Monaco endeuillée par la mort d'un ouvrier

Terrible drame ce lundi, en ce jour de reprise de l’entraînement de l’AS Monaco, à La Turbie dans les Alpes-Maritimes. Un ouvrier de 56 ans travaillant sur le chantier de l’extension du centre d’entraînement de l’équipe monégasque est décédé, suite à la chute d’un rocher sur la pelleteuse qu’il conduisait. Selon Monaco Matin, c’est un rocher d’environ 10 mètres cubes qui s’est détaché de la falaise, cette falaise si emblématique du centre d’entraînement de l’ASM, qui domine la Côte d’Azur.

Les gendarmes de la compagnie de Menton, la police municipale et les sapeurs-pompiers de La Turbie sont arrivés rapidement sur place, et ont constaté le décès de l'ouvrier. Une personne en état de choc a également été transportée à l’hôpital, révèle le quotidien régional. Des géologues sont désormais attendus pour analyser la raison de la chute de ce rocher, et si le danger est toujours présent. Selon L’Equipe, le rocher est tombé en dehors de la zone d’entraînement et une grue a été touchée.

Un projet à 55 millions d'euros pour l'AS Monaco



L’AS Monaco avait reçu le feu vert pour agrandir son centre d’entraînement en août 2018, et le projet est estimé à 55 millions d’euros. Il prévoit la construction de nouveaux bâtiments, d'un nouveau stade et de tribunes ainsi que des installations annexes, mais aussi des travaux de sécurisation de la falaise. Voilà une bien triste reprise de l’entraînement pour les joueurs de Monaco, qui vont tenter de préparer au mieux la saison 2020-21, alors que la saison 2019-20 s’est terminée sur une neuvième place à mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus.