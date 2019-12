L'anecdote de Mike Maignan sur Zlatan Ibrahimovic

Mike Maignan (Lille/Equipe de France) se confie dans FF : «Zlatan Ibrahimovic m'a déjà mis une sauce et je lui ai déjà répondu...» https://t.co/ZjpXlHSTmc

Formé au Paris Saint-Germain, Mike Maignan (24 ans) fait le bonheur du LOSC. Il faut souligner que pendant sa formation dans la capitale, le portier a pu se perfectionner sous les frappes des grands attaquants parisiens comme Edinson Cavani ou Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier lui a d'ailleurs donné bien du fil à retordre. Lors d'un entretien accordé à France Football, Mike Maignan, tout sourire, s'est livré sur un épisode marquant de sa jeune carrière, le jour où il a tenu tête à l'attaquant suédois. Il avait alors 17 ans et vivait sa toute première saison en professionnels.« A l'entraînement, Zlatan tire, la balle va à 400 km/h et elle passe. C'était facile pour lui. Les Buffon, Julio César qu'il a eus en face de lui n'ont pas arrêté ces ballons-là. Il me dit "Gardien de merde ". » Un pique que ne digère pas Maignan, qui décide alors de se défendre : « Là, pour moi, il n'était pas correct. L'action d'après, il revient, frappe mais je l'arrête. Ah … j'étais obligé de lui répondre. "Attaquant de merde". » Sa réaction a été félicitée par le géant suédois, une fierté pour le gardien français. « Une fois rentré au vestiaire, il m'a checké. Il m'a dit : "C'est bien, j'aime comment tu es, j'aime ta personnalité ". Déjà que je l'aimais, ça m'a fait encore plus kiffer cette personne. »