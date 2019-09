La suspension de Kamara ne passe pas à Marseille

La fin de match entre Marseille et Montpellier a été houleuse samedi dernier au Vélodrome, avec côté phocéen les expulsions coup sur coup de Boubacar Kamara et Dimitri Payet. Malgré les efforts diplomatiques de l’état-major olympien, qui pour l’occasion avait envoyé à Paris ses deux joueurs concernés, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) réunie mercredi soir n’a pas lésiné sur les sanctions, prononçant une suspension ferme de deux et quatre matches à l’endroit des deux éléments suscités.

"On va accepter ces décisions, souffle ce vendredi un André Villas-Boas déjà contraint de composer avec un effectif limité et peu épargné par les blessures. Pour Payet, avec ce qu’il a dit à l’arbitre, la commission je pense a pris la bonne décision, mais pour Kamara, ils se sont trompés. Au maximum, il doit prendre un jaune. Je soutiens totalement mon joueur !" S’il refuse de "remettre en question le jugement de l’arbitre et celui de la commission de discipline", le technicien portugais insiste: "J’avais demandé du bon sens, on ne partage visiblement pas le même… La sanction pour Kamara est inacceptable et injustifiable ! Sans parler des incohérences qui existent dans le rapport de l’arbitre, qui est pourtant un arbitre expérimenté, international… C’est une très mauvaise décision, surtout pour un joueur qui n’avait jamais pris de carton rouge (en Ligue 1, ndlr)."

Plus prudent dans ses propos, Kevin Strootman, également de passage devant la presse ce vendredi, n’en partage pas moins l’analyse de son entraîneur: "Je dois faire attention à ce que je dis mais j'ai revu les images de Bouba et il n'a vraiment rien fait. Il a juste voulu défendre son coéquipier, et je trouve ça normal, il n’a rien fait de grave." En attendant, d’ici à la trêve internationale, l’OM va devoir officier avec sa charnière centrale Duje Caleta-Car-Lucas Perrin expérimentée contre Dijon ce mardi. Face à Rennes dimanche puis à Amiens le week-end suivant.