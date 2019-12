La réponse très limite des Bad Gones à Marcelo

"#MARCELO GARDE TES DOIGTS POUR TA FEMME", la banderole des Bad Gones : pic.twitter.com/HwLFsO54Sg

— Inside Gones (@InsideGones) December 15, 2019

Personne n’est prêt à enterrer la hache de guerre entre Marcelo et les Bad Gones. Après l’altercation qui a éclaté mardi après le nul contre le RB Leipzig (2-2), synonyme de qualification pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions, les deux camps en ont remis une couche ce dimanche. D’abord le défenseur brésilien, qui a ouvertement pointé du doigt le principal groupe de supporters du Kop Virage Nord du Groupama Stadium dans un long message posté sur Instagram . Ensuite les BG87, qui ont répliqué quelques heures plus tard par une banderole cinglante : « Marcelo, garde tes doigts pour ta femme ».Les stadiers sont rapidement intervenus pour retirer le message des travées du Groupama Stadium. Mais la rupture parait consommée pour de bon entre les Bad Gones et le Brésilien, dont le départ pendant le Mercato hivernal semble toujours plus inévitable.