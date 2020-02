La RD Congo drague Stephy Mavididi (Dijon)

La grande forme de Stephy Mavididi à Dijon n'est passée inaperçue dans son pays d'origine. Auteur de six buts lors de ses sept derniers matchs, l'attaquant prêté par la Juventus Turin suscite les convoitises de la RD Congo, qui le suit avec attention. Le jeune joueur (21 ans) a déjà porté le maillot de l'Angleterre, des catégories U17 à U20. Plus appelé par les Three Lions depuis novembre 2017, le natif de Derby reste sélectionnable par les Léopards. Sa vélocité et sa polyvalence sont vues comme autant d'atouts par le staff de Christian Nsengi, qui a récemment pris son attache. Affaire à suivre.