La Provence se paie Garcia !

La prochaine confrontation entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome, le 10 novembre prochain, promet d’être brûlante. Et pas seulement du fait de la rivalité entre les deux Olympiques. La nomination de Rudi Garcia à la tête de l’OL, quelques mois seulement après avoir dû quitter l’OM, a encore un peu plus passionné les débats.

Le technicien tricolore ne s’est d’ailleurs pas privé d’envoyer une pique à son ancienne équipe lors de sa conférence de présentation. "On a reparlé ensemble du fait que j'avais défendu mes couleurs et mon institution. Et parfois, j'étais aussi obligé de le faire car je me sentais un peu seul", a-t-il ainsi lancé à destination des Phocéens.

"Garcia au pays de GuignOL"

Et l’ancien entraîneur de l’OM peut s’attendre à un accueil très mouvementé au Stade Vélodrome. La Provence a en tout cas pris soin de souffler sur les braises pour annoncer son arrivée sur le banc des Gones. "Garcia au pays de GuignOL", a ainsi titré le quotidien provençal, écrivant: "Fera-t-il jouer Moussa Dembelé, un élément qu'il n'a pas souhaité faire venir à Marseille à l'été 2017 ? Recrutera-t-il Grégory Sertic au prochain mercato d'hiver ? Prendra-t-il l'ascendant sur Juninho comme il l'a fait avec Andoni Zubizarreta (le directeur sportif de l'OM, ndlr) ? L'avenir nous le dira."