La phase de tests est terminée, l’OL de Rudi Garcia doit maintenant décoller

Le suspense a pris fin. Après avoir pas mal bourlingué ces derniers temps (Jason Denayer, Léo Dubois, Houssem Aouar...), le brassard de capitaine de l’Olympique Lyonnais sait maintenant sur quel biceps il restera accroché : celui de Memphis Depay. « Ces six semaines m’ont permis de faire un état des lieux, a avoué Rudi Garcia. Ceux qui ont porté le brassard sont des leaders naturels, des joueurs de qualité. Le leadership n’attend pas le nombre des années et Memphis s’est montré à la hauteur, tant sur qu’en dehors du terrain. » Pour ce qui est de la gestion du capitanat, l’entraîneur des Gones a pris le temps d’étudier différentes options avant de faire un choix. Tout comme il a essayé plusieurs schémas tactiques et n’a pas reconduit systématiquement le même onze de départ d’un match à l’autre. Au fond, rien d’anormal : l’ancien coach de l’OM n’est arrivé entre Rhône et Saône que le 14 octobre dernier. Cette phase de tests s’avérait donc à la fois inévitable et indispensable.

Garcia : « Commencer une série face à Nice »

Le problème, c’est que cette période d’expérimentations n’a pas été accompagnée de résultats particulièrement probants. Il y a certes eu ces succès contre Metz (2-0), à Toulouse (2-3) et face au Benfica Lisbonne (3-1). Mais ces victoires ont été contrebalancées par d’autres performances nettement moins reluisantes, à l’image du revers concédé à l’Orange Vélodrome juste avant la trêve internationale (2-1). L’OL ne décolle donc pas au classement et occupe une 14eme place qui était déjà la sienne lorsque Sylvinho a été remercié. « Nous sommes 14emes, mais si nous avions gagné face à Marseille nous serions 4emes, a toutefois rappelé Rudi Garcia aux journalistes. Le championnat est très serré. Nous allons jouer les prochains matchs pour les gagner. C’est une épreuve de longue haleine. Je dois montrer l’exemple aux joueurs. » Avant d’ajouter, comme pour donner le ton à l’approche des prochaines échéances : « Il faut commencer une série face à Nice. »

Un calendrier chargé… mais abordable

Les Rhodaniens seraient effectivement bien inspirés d’enclencher une dynamique positive, qui leur permettrait de se retrouver un rang plus conforme à leurs ambitions juste avant la trêve des confiseurs. Le programme qui attend Moussa Dembélé et ses coéquipiers d’ici au 21 décembre est dense (9 rencontres toutes compétitions confondues), mais a priori abordable.

En championnat, Lyon affrontera ainsi deux équipes mal classées (Strasbourg et Nîmes), trois ambitieux sur courant alternatif (Nice, Lille et Rennes) et un poil à gratter qui semble s’essouffler (Reims). Des rendez-vous auxquels viendront s’ajouter la réception de Toulouse en Coupe de la Ligue et, surtout, deux duels décisifs dans la quête des 8emes de finale de la Ligue des Champions (à Saint-Pétersbourg et contre Leipzig). « La remontée commence par le match de samedi face à Nice, a affirmé Martin Terrier en conférence de presse. Il faudra ensuite confirmer face au Zenit pour enchaîner. » L1, C1… Rudi Garcia et ses protégés vont régulièrement passer d’une compétition à l’autre au cours des jours à venir. Avec la victoire pour seule obsession.

