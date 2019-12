La petite fortune que le PSG va récupérer grâce à son partenariat avec le Rwanda

Le Rwanda et le Paris Saint-Germain signent un partenariat unique invitant le monde à participer à la remarquable transformation du Rwanda.@RDBrwanda @Rwanda_Sports @RwandaTea @Rwanda_Coffee @RwandaGov https://t.co/LNcUEEL82Y

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2019

Le PSG est devenu partenaire officiel du tourisme au Rwanda. Et selon l’accord signé entre le club de football et Kigali,Clare Akamanzi, présidente du Rwanda Development Board, parle d'un partenariat stratégique pour le pays dans le communiqué officiel : « Marqué par les tragédies du passé, le Rwanda est devenu en 25 ans l’un des pays les plus créatifs et innovants. Nous investissons une partie de nos revenus en tourisme pour développer des collaborations stratégiques comme celle que nous nouons aujourd’hui avec le Paris Saint-Germain car ces synergies ont un effet positif sur la perception du pays dans le monde ».puisque le club touchera, d'après une information du Figaro, une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros par an. De quoi permettre aux dirigeants franciliens de mieux appréhender la problématique du fair-play financier de l’UEFA.