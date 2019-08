La perfection selon Lyon ! 

"Cela va me faire quelque chose, c'est émouvant." De retour dix ans après, et surtout cette fois à nouveau impliqué, Juninho ne cachait pas son émotion à quelques minutes du coup d’envoi de ce premier match au Groupama Stadium en tant que Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est plus Gerland, mais son public n’a pas oublié son idole, le sublime tifo à son effigie, en est la preuve superbe.

Mais dans un onze de départ inchangé par son compatriote, et entraîneur, Sylvinho, une semaine après la victoire sans appel à Monaco (3-0), c’est un autre Brésilien qui s’illustre dans un milieu de terrain au pressing d’enfer : Thiago Mendes est à la récupération pour offrir déjà sa troisième passe décisive à son compère Houssem Aouar. Dans l’axe, aux vingt mètres, sans se poser de question, la frappe de ce dernier fait mouche et enflamme tout un stade (1-0, 11e).

Quel récital d'Aouar...

Avec Lucas Tousart, les deux autres « chiens » de cet entrejeu se jettent sur tout ce qui bouge et étouffent un SCO pris à la gorge par ce bloc haut, où les consignes du coach, ancien latéral, imposent – c’est confirmé – à Léo Dubois et Youssouf Koné de ne pas bouger une oreille. Héros angevin de la première journée - avec un Jeff Reine-Adélaïde, dernière recrue de l’OL, en tribunes (*), Mathias Pereira Lage tente bien à son tour de solliciter Anthony Lopes, dont l’arrêt à l’horizontale est à la hauteur de la frappe de l’ancien Clermontois (13e).

Ludovic Butelle n’est pas en reste en intervenant devant Memphis, bien servi par Koné et excentré pour effacer son vis-à-vis en un contre un, avant de chercher le petit filet opposé (20e). Mais c’est bien Moussa Dembélé, pourtant très isolé en pointe, qui sur sa première véritable occasion, et bien lancé par Tousart, crochète Mateo Pavlovic pour faire le break sur son deuxième but de la saison (2-0, 36e). Jaloux sans doute, Memphis lui aussi double son capital et assomme les visiteurs avant la pause sur un service d’Aouar (3-0, 42e). Trois frappes cadrées, trois buts, c’est l’efficacité à la lyonnaise.

Et quelle soirée pour Aouar qui se fend à la reprise d’un nouveau ballon décisif, et quelle offrande, pour Memphis avec cette louche au-dessus de la défense adverse que le Néerlandais reprend en demi-volée (4-0, 49e). Angers est K.-O. debout désormais, et l’efficacité laisse place au show de la part de cet OL déchaîné, qui profite aussi des largesses d’un Butelle, déjà coupable sur le premier but de Memphis et qui s’incline face à Dembélé sur une faute de main (5-0, 65e). L’attaquant peut céder sa place sous les ovations, avant que le rentrant Jean Lucas, mis sur orbite par un Depay écœurant, ne sale la note (6-0, 79e). Aux anges, le public peut chanter la gloire de Juninho ; à ce rythme, Sylvinho aura aussi droit très vite à un chant dédié au nouveau sorcier de l’OL, qui n’avait plus infligé une telle rouste à un adversaire depuis 2016 et un succès sur Nantes.

---------------------------------------------

(*) Un gentlemen’s agreement avait été passé entre les deux clubs avant la rencontre.