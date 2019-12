La nuit magique de Battocchio

Una noche soñada! Primer triplete de mi carrera y gran victoria del equipo⚽️⚽️⚽️ Gracias a todos por el apoyo y los mensajes❤️

Une soirée rêvée ! Premier triplet de ma carrière et grande victoire de l’équipe! Merci à tous pour l’encouragement et les messages ❤️#IciCestBrest 🔴⚪️ pic.twitter.com/iwZ8AF9mbL

— Cristian Battocchio (@Batto_7) December 4, 2019

2 - Cristian Battocchio 🇮🇹 est devenu le 2e joueur à inscrire 2 buts depuis l’extérieur de la surface lors d’un même match de Ligue 1 en 2019, après Yacine Adli contre Amiens en septembre dernier. Boom 💥.#SB29RCSA pic.twitter.com/8kBkbfDJMZ

— OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

1 - Face à Strasbourg, Cristian Battocchio 🇮🇹 est devenu le 1er joueur italien à réaliser un triplé en Ligue 1 sur les 50 dernières saisons. Chapeau 🎩.#SB29RCSA pic.twitter.com/w4SLckFkHQ

— OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

On ne lui souhaite pas, mais quand même : Cristian Battocchio a peut-être connu le plus grand moment sa carrière mardi soir. Le petit milieu de 27 ans, Italien né en Argentine (à Rosario, comme Lionel Messi) et de plus en plus offensif - alors que sa formation de base est plutôt défensive -, a inscrit trois buts en 30 minutes à l'occasion du carton de Brest face à Strasbourg (5-0). Un coup du chapeau, un vrai, le score passant de 1-0 à 4-0, avec notamment une frappe assez sensationnelle pour le 3-0. Et aussi le premier triplé du club en championnat depuis 28 ans (Bernard Ferrer, en 1991) ! Lui-même l'admet (pour Ouest-France) : « C'est une soirée rêvée, ça ne va pas arriver souvent. »En conférence de presse, son coach Olivier Dall'Oglio ne pouvait que souligner « un match extraordinaire ». Même si l'entraîneur veut l'étendre à « toute l'équipe », c'est aussi un bon coup de sa part, puisque Battocchio était globalement remplaçant depuis le début de la saison. Il jouait plus la saison passée en Ligue 2, à partir de son arrivée en janvier (deux buts en 14 matches). Un retour au port, puisqu'il avait déjà connu Brest de 2015 à 2017. Avec cinq et huit buts lors de ces deux premières saisons en L2, il avait donc laissé un bon souvenir sur la rade.Son départ au Maccabi Tel-Aviv, entre ses deux expériences bretonnes, fut en revanche un échec. C'est donc peut-être le vrai lancement, enfin, pour ce joueur qui n'a jamais réussi à percer en première division d'un grand championnat européen. Barré à l'Udinese, son club formateur, de 2010 à 2013, il avait connu deux autres clubs de deuxième division avant de rejoindre Brest - d'abord Watford en Championship (2012-2014), puis Entella en Serie B (2014-2015). Un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique, mais qui est surtout commun pour beaucoup de footballeurs un peu oubliés.