La mise en garde musclée de l'UNFP pour Rami

C’est le 10 août prochain, au plus tard, que l’OM doit signifier à Adil Rami sa décision. Mis à pied depuis la reprise de l’entraînement le 1er juillet dernier, le défenseur de 33 ans, qui s’entraîne seul du côté de Cannes depuis un mois, a rencontré le président Jacques-Henri Eyraud le 10 juillet pour entendre les griefs de celui-ci – un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui ne semble plus faire de doute alors que l’audience de conciliation entre les deux parties, mardi devant la commission juridique de la LFP, n’a pas accouché du moindre consensus.

Jeudi lors de la présentation du nouveau défenseur olympien Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal pour la saison avec option d’achat, "JHE" a clairement campé sur ses positions: "On arrive à l'issue de la procédure. Dans cette histoire, c'est un échec pour tout le monde, il n'y a ni gagnant ni perdant: joueur, club, dirigeants... C'est un échec. En tant que dirigeant, mon rôle est de protéger nos joueurs, de les défendre quand ils sont injustement attaqués, de créer les meilleures conditions pour qu'ils s'entraînent et jouent au plus haut niveau. Mais mon rôle est aussi d'être le gardien de l'institution, de rappeler qu'un joueur professionnel a des droits, mais aussi des devoirs. C'est aussi une partie de mon travail."

L’article 507 bafoué

Une fermeté qui laisse augurer un licenciement pur et simple du champion du monde. Ce qui ne manque pas d’interpeller Philippe Piat, le coprésident de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), le syndicat des joueurs. "Nous n'avons pas encore reçu le procès-verbal de la commission. Mais nous attendons avec impatience de savoir ce qu'elle a dit pour pouvoir engager les procédures qui nous sembleront les plus opportunes aux côtés d'Adil, prévient d’ores et déjà ce dernier dans les colonnes de La Provence. Les clubs sont assez lestes pour rompre des contrats pour des raisons plus ou moins valables... Mais je pose une question: les joueurs peuvent-ils aussi demander la rupture de leur contrat, parce qu'on leur a mal parlé, ou qu'on leur a fait faire des choses qui ne leur plaisaient pas ? En matière juridique, la réciprocité devrait être de mise."

Evoquant l’article 507 de la convention collective ratifiée par la Ligue et l’ensemble des acteurs du football français – une règle qui autorise les clubs à faire deux groupes d’entraînement distincts jusqu’au 31 août, mais à la condition expresse que les joueurs du second groupe soient aussi bien lotis que ceux du premier, avec à leur disposition préparateurs physiques, médecins, kinés... – Philippe Piat durcit davantage encore le ton: "Nous savons bien que les clubs tentent de trouver des raisons qui justifieraient un licenciement quand ils veulent se séparer d'un joueur. Ils essaient d'inventer des griefs pour licencier. Ce n'est pas normal. Et si, indépendamment du problème de Rami ou d'autres joueurs, la Ligue n'est plus en mesure de faire respecter les règles, cela va motiver des actions musclées de notre part."