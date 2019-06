La Ligue 1 a trouvé ses entraîneurs !

Au 20 juin, toutes les équipes de l'élite savent désormais à quoi s'en tenir. Il subsistait encore quelques incertitudes, elles ont donc été levées en ce milieu de semaine, du côté d'Amiens d'abord, puis à Dijon pour terminer. En Picardie, c'est donc Luka Elsner qui a été retenu par la direction pour prendre le relais de Christophe Pélissier, alors qu'un duo Pascal Dupraz-Oswald Tanchot avait un temps été annoncé. Le Slovène, inconnu en France, a officié dans son pays natal, à Chypre puis en Belgique, avant de s'attaquer au défi d'un maintien en Ligue 1 avec Mathieu Bodmer et ses partenaires.

Dijon a également déniché son nouvel entraîneur, chargé de faire mieux qu'Olivier Dall'Oglio et Antoine Kombouaré au cours des derniers mois, à savoir éviter de passer par un tour de barrage pour sauver sa peau parmi l'élite. Il s'agit de Stéphane Jobard, qui connaît parfaitement la maison et revient donc en terrain conquis, après avoir passé l'exercice 2018-2019 à l'Olympique de Marseille, sous la tutelle de Rudi Garcia. Tout est donc en place en Ligue 1, au sein des vingt formations qui lutteront les unes contre les autres pour tenter de survivre, d'accrocher une qualification européenne ou le titre. Et pendant l'été, ce sont pas moins de sept changements qui sont intervenus sur les bancs de touche du plus haut niveau national.

A Marseille, Rudi Garcia a été poussé vers la sortie, et c'est le Portugais André Villas-Boas qui a été intronisé. L'AS Saint-Etienne a joué la continuité en remplaçant Jean-Louis Gasset par celui qui était son adjoint, à savoir Ghislain Printant, là où l'Olympique Lyonnais a vu partir Bruno Genesio pour voir arriver le Brésilien Sylvinho. Amiens a donc misé sur Luka Elsner et Dijon sur Stéphane Jobard, alors que le Stade Brestois s'est lui tourné vers un ancien du DFCO justement, Olivier Dall'Oglio, pour tourner la page Jean-Marc Furlan. Enfin, le FC Metz a installé Vincent Hognon pour pallier l'absence longue durée d'un Frédéric Antonetti confronté à de graves problèmes personnels et désormais affublé de la fonction de manager.