La LFP confirme que la Ligue 1 ne reprendra pas !

La saison de Ligue 1 est bien terminée et il n'y aura pas de machine arrière. C'est en ce sens que la LFP a transmis un communiqué à l'AFP en expliquant que "la saison ne pourra reprendre". La LFP communique au moment où la pression est de plus en plus forte suite aux annonces de reprise du championnat italien, anglais et espagnol. A cela, s'ajoute le retour de la Bundesliga qui a déjà vu deux journées se disputer.

Le Premier Ministre français, Edouard Philippe, a une nouvelle fois réaffirmé sa décision d'arrêter le championnat ce jour. « Édouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d'une reprise des compétitions, confirmant ainsi sa position exprimée le 28 avril. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander », peut-on notamment lire sur le communiqué de la LFP.