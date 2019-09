La LFP au service des enfants hospitalisés

Occupée par ailleurs à combattre l'homophobie dans les stades en France, la LFP (ligue de football professionnel) va signer ce mercredi une convention en accord avec la FHF (Fédération hospitalière de France) visant à financer des lits d'accompagnants dans les hôpitaux en partenariat avec la FHF.

Cette saison en Ligue 1 et ligue 2 à chaque buts inscrit, la LFP versera 100€ à la fédération hospitalière de France. L'opération nommée " 1 but et au lit ! " ravit la présidente de la ligue Nathalie Boy de la Tour :

"La moitié des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 mène déjà des actions dans les unités pédiatriques des hôpitaux de leur région. Avec cette opération, la LFP s'inscrit en complémentarité de ces actions pour contribuer à créer du lien dans ces moments douloureux pour ces enfants et leur famille. Le football français ne les oublie pas."