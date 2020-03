La L1 et la L2 arrêtées jusqu'à nouvel ordre !

Il n'y aura donc pas de matchs de football ce week-end chez les amateurs comme chez les pros. Selon L'Equipe, la réunion en urgence du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel aurait débouché sur une décision ferme : la suspension des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès maintenant. Et ce jusqu'à nouvel ordre. "Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre, nous apprend un communiqué publié vendredi matin. Comme l’a souligné hier (jeudi) le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements. A l’issue de la réunion programmée par l’UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d’Administration de la LFP se réunira."

Les rencontres prévues à huis clos ce week-end n'auront donc pas lieu. Une décision qui fait bien évidemment suite à la pandémie de coronavirus qui frappe actuellement l'Europe. Jeudi, c'est la Liga, après la Serie A plus tôt dans la semaine, qui avait annoncé la suspension pour au moins deux journées de son championnat.

La Premier League devrait également aller dans ce sens alors qu'un joueur de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, et un membre d'Everton ont été testés positif au coronavirus. De son côté, l'UEFA doit se réunir mardi pour trancher concernant les Coupes d'Europe ainsi que l'Euro 2020 mais les premiers bruits font déjà écho d'un report de l'Euro pour 2021.