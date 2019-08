La DNCG valide Ratcliffe, Vieira ne partira pas

C’est une double épine dans le pied en moins pour l’OGC Nice. Mais ce n’est pas encore soir de fête pour autant. Le rachat du club niçois par Jim Ratcliffe a franchi une nouvelle étape ce mercredi avec l’aval de la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion). Un accord du gendarme financier du football français qui n’a rien de très surprenant tant les garanties du milliardaire anglais ne ressemblent en rien à celles d’un Jack Kachkar…

Toujours est-il qu’il reste encore une nouvelle étape à franchir, celle de l’Autorité de la concurrence. Avec quoi qu’il en soit un délai d’attente porté au 14 août, date jusqu’à laquelle les tiers peuvent déposer des réserves. Un casse-tête administratif qui n’est évidemment pas sans incidence sur le marché des transferts… La ligne droite finale sera sans doute très agitée mais jusque-là, il faut patienter en sachant notamment que Saint-Maximin est suivi de près par Watford et Newcastle, tandis que Sarr intéresse Mönchengladbach et Tameze Everton...

Des joueurs sur lesquels Patrick Vieira comptait s’appuyer sur la saison à venir et qu’il faudrait forcément remplacer en cas de départ. En ce qui concerne l’entraîneur, et c’est une bonne nouvelle pour les Aiglons, un départ est désormais écarté. Le champion du monde 98 a en effet, selon Nice-Matin, prévenu son vestiaire mais également Jim Ratcliffe qu’il sera bel et bien présent sur le banc cette saison. Le projet mis en place va donc pouvoir continuer à grandir avec lui et si le club parvient à ses fins en fin de mercato, même s’il faut s’attendre à une montée en puissance progressive, ce pourrait être intéressant assez rapidement.