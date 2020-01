La déception de Loïc Perrin (ASSE) après la correction face au PSG

C'était trop dur pour les Verts, trop rapidement réduits à dix. pic.twitter.com/FUcWCPrBMx

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 8, 2020

Largement défaits par un PSG en grande forme mercredi soir en quarts de finale de Coupe de la Ligue au Parc des Princes (1-6),« Ça fait mal forcément quand on prend six buts…. On sait qu’au Parc c’est toujours difficile de courir après le résultat et quand ils marquent le premier but, ils ont tellement des joueurs de vitesse que ça complique les choses. On a eu quelques situations après le premier but mais, après, avec l’expulsion, à dix contre eux, ça ne facilite pas les choses, ils ont tellement de talent, ils vont tellement vite qu’ils se procurent des occasions et marquent des buts qui sanctionnent rapidement. », a regretté Perrin après la rencontre pour Canal+. Pour rappel, l'ASSE a encaissé un but d'emblée, sans oublier l’expulsion de Wesley Fofana après 30 minutes seulement. Sainté tentera de s'en remettre face à Nantes à la maison dimanche.