Le football français est fixé quant à sa reprise pour l'exercice 2020-2021. Suspendus depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les championnats français ont des bonnes nouvelles en ce samedi. « Après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sport (...) Le Conseil, Prend note des informations communiquées et fixe le début des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 respectivement au 23 et 22 août 2020 », peut-on lire dans le procès verbal du dernier conseil d'administration de la LFP.

Le Comex de l'UEFA devra décider



Toutefois, il est à noter que ces dates doivent encore être validées par le comité exécutif de l'UEFA, qui se réunira le 17 juin prochain. Didier Quillot a rappellé que « le calendrier général des compétitions 2020/2021 ne peut être finalisé. En effet, ce n’est qu’après le Comex de l’UEFA prévu désormais le 17 juin que le calendrier pourra, il l’espère, être finalisé. »