La Centrafrique convoite Junior Sambia

Né à Lyon de parents centrafricains, Junior Sambia n'a jamais été international français et reste susceptible de défendre les couleurs des Fauves du Bas-Oubangui. Atteint le mois dernier du coronavirus, le milieu de terrain de Montpellier ne laisse en tout cas pas indifférent Célestin Yannindji, le président de la Fédération centrafricaine. "Nous suivons un certain nombre de joueurs binationaux, et Junior fait partie de ceux-là, nous lui souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Nous avons déjà entamé les démarches nécessaires pour qu'il vienne porter le maillot de la République centrafricaine", a indiqué le dirigeant lors d'une interview accordée à RFI.

L'exemple de Geoffrey Kondogbia

L'homme fort du football centrafricain a l'honnêteté de reconnaître que cet intérêt pour le Montpelliérain n'est pas pour l'heure réciproque. "Il est encore jeune, il a sa propre vision de sa carrière. Nous espérons qu'un jour il comprendra que porter le maillot d'une équipe nationale, et en particulier de son pays d'origine, est une chose importante et que nous pourrons l'accueillir dans la tanière des Fauves", a conclu Célestin Yannindji, qui aimerait voir Junior Sambia (23 ans) s'inspirer de l'exemple de Geoffrey Kondogbia (FC Valence), venu jouer pour la terre de ses ancêtres, après avoir été international français en A qui plus est.