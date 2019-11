L1 : Un petit Lyon se ressaisie à Strasbourg

Le debrief

STRASBOURG - LYON : 1-2

Après la rencontre face au Zenit, Juninho et Rudi Garcia ont poussé un sérieux coup de gueule contre le manque d’implication des joueurs en Russie. Le directeur sportif et le coach lyonnais attendaient donc un sursaut d’orgueil face à Strasbourg. On ne peut pas dire qu’ils aient vraiment été entendus tant les Gones ont encore montré des signes de fébrilité en Alsace mais l’essentiel comptable a été obtenu (1-2) à la Meinau. Bousculés par l’envie strasbourgeoise, l’OL a tout fait pour continuer à douter. Une fois n’est pas coutume, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont concédé l’ouverture du score à l’extérieur pour la sixième fois de suite sur une frappe sèche de Youssouf Fofana. Cette entame de match où le milieu lyonnais a été aux abonnés absents n’a pas forcément eu l’effet d’un électrochoc. Mais Lyon a eu le mérite de revenir au score juste avant la pause grâce à l’un de ses seuls joueurs remuants, Maxwel Cornet. L’ancien Messin voulait prouver qu’il méritait plus de temps de jeu et il l’a prouvé avec cette égalisation mais aussi en étant passeur décisif sur le but de Reine-Adelaïde.En pleine confiance après leurs succès face à Nîmes et Amiens, Strasbourg peut avoir des regrets avec cette défaite. Garcia avait prévenu que jouer à la Meinau est un véritable combat de tous les instants et l’ancien coach marseillais avait vu juste. Porté par la ferveur populaire, les hommes de Thierry Laurey ont eu les meilleures occasions. Derrière un Ludovic Ajorque omniprésent, le douzième de Ligue 1 a un peu vendangé (39eme, 55eme) et a surtout fait la petite erreur qu’il ne fallait pas avec ce marquage approximatif de Lala sur le deuxième but lyonnais. La belle série strasbourgeoise se finit tandis que l’OL, loin d’être convaincant mais à réaction, profite de ce championnat complètement homogène pour s’installer provisoirement à la 4eme place… Comme quoi, tout va vite en football.Quelle action collective strasbourgeoise ! Ajorque est au four et au moulin avec un positionnement entre les lignes. Il combine avec Liénard puis Thomasson dans un un jeu en triangle le long de ligne avant de décaler Fofana sur la droite. La frappe sèche croisée du Strasbourgeois ne laisse aucune chance à Lopes.Égalisation lyonnaise ! Avec un maximum de chance sur une passe déviée de Caqueret, Cornet enroule avec son gauche petit filet opposé. Sels se détend mais est trop court.Sur un centre de Cornet vers le second poteau, Reine-Adélaïde profite d’une erreur de marquage de Lala pour marquer en piquant sa tête dans un angle assez fermé.Repositionné en sentinelle depuis le match d’Amiens, Djiku s’est parfaitement adapté à son nouveau poste. L’ancien Caennais a fait parler son physique face à Reine Adelaïde et Caqueret mais aussi son aisance dans la relance.Il est souvent frustrant en manquant parfois des choses faciles mais ce samedi Cornet a su faire la différence quand il le fallait. D’abord en égalisant juste avant la pause puis en délivrant la passe décisive pour le but de la victoire lyonnaise. Entre temps, il a été le Lyonnais le plus remuant.Les latéraux n’ont pas été à la fête samedi après-midi mais Lala coûte cher au moment de faire les comptes. L’une des révélations de la saison dernière est clairement coupable dans la défaite strasbourgeoise. En lâchant Reine-Adelaïde dans la surface à un quart d’heure de la fin, il a coupé les jambes de ses coéquipiers et offert trois points à l’OL.Temps frais – Pelouse excellente: M.Lesage (: Mothiba (22eme) pour Strasbourg - Cornet (40eme) et Reine-Adelaïde (74eme) pour Lyon: Lala (47eme), Ajorque (67eme) et Da Costa (89eme) pour Strasbourg - Dembélé (93eme) pour Lyon: AucuneSels () – Lala (), Simakan (), Mitrovic (cap) (), Caci () - Liénard (), Djiku (), Fofana () puis Da Costa (81eme) - Thomasson () puis Bellegarde (76eme) - Mothiba () puis Zohi (88eme), Ajorque (: Kawashima, L.Koné, Carole, Sissoko, Zohi: T.LaureyLopes () – Tete (), Marcelo (), Denayer (cap) (), Y.Koné () puis Dubois (65eme) puis Rafael (82eme) - Caqueret (), Tousart (), Reine-Adelaïde () - Cornet (), Dembélé () puis Andersen (93eme), Terrier (: Tatarusanu, Lucas, Traoré, Gouiri: R.Garcia