L1 : Montpellier enchaîne, Amiens prend l'eau

L’instant T : Après une entame de match compliquée, les Amiénois n’aont rien lâché et ont beaucoup mieux fini cette première période. Maîtres de la possession, les hommes de Luka Elsner ont parfaitement contrecarré les plans d’une équipe montpelliéraine pas aussi sereine défensivement qu’à l’accoutumée. Mais Juan Otero a tout gâché en un coup de sang ! A la 53eme minute, après un duel aérien avec Hilton, l'attaquant colombien, allongé au sol, a asséné un coup de pied derrière le genou droit du capitaine montpelliérain. Expulsé par Jérémie Pignard, il a précipité la chute de son équipe, incapable par la suite d’endiguer les vagues héraultaises.





Les buts

Les tops et les flops

Gaétan LABORDE (7)

HILTON (6)

Stiven MENDOZA (4)

La feuille de match

MONTPELLIER - AMIENS : 4-2 (1-1)

Montpellier

Amiens

Luka Elsner, le coach amiénois, devait sans doute appréhender ce déplacement à Montpellier. En plein doute après deux défaites cuisantes, à Rennes (3-1) puis face à Strasbourg (4-0), Amiens n’est pas à l’aise à l’extérieur : un seul succès sur ses 17 derniers déplacements. L’équipe la moins prolifique en termes de tirs se mesurait à la troisième défense de Ligue 1. L’arrière-garde montpelliéraine, pilier d’une équipe souveraine chez elle, avec une seule défaite sur ses 13 dernières rencontres à la Moisson. Bref, a priori une rencontre déséquilibrée entre un mal-classé et une formation ambitieuse de la première moitié du classement. L’entame de match a été fidèle à nos attentes. Étouffés par le pressing héraultais, les Picards ont logiquement concédé l’ouverture. Les locaux pensaient sans doute avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur un Gaël Kakuta opportuniste juste avant la mi-temps. A ce moment-là, on pensait vraiment les visiteurs capables d’embêter jusqu’au bout les hommes de Michel Der Zakarian.L’expulsion de Juan Otero (voir l’instant T) a tout changé. La défense amiénoise, vaillante jusqu’ici, n’a pas pu contenir très longtemps les attaques montpelliéraines, conclues par un duo Gaétan Laborde - Andy Delort toujours aussi complémentaire. Relégué sur le banc depuis le retour de Téji Savanier, Florent Mollet en a même profité pour soigner son entrée et inscrire le quatrième but montpelliérain. Une addition sévère pour des Amiénois courageux et opiniâtres, récompensés par la réduction de l’écart du jeune Jack Lahne, lui aussi sorti du banc et buteur après ses 4 premières minutes en Ligue 1. Amiens n’avance plus et reste embourbé en fin de classement (16eme), au contraire de Montpellier, qui enchaîne un cinquième match sans défaite. Quatrièmes, les Pailladins n’ont qu’un petit point de retard sur le podium.But de Damien Le Tallec pour Montpellier ! Après un corner mal repoussé par Amiens, Souquet adresse un long ballon pour Hilton, resté aux avant-postes côté gauche. Le centre du capitaine montpelliérain est repris par Le Tallec de la tête. Cette fois-ci, le milieu récupérateur du MHSC place son ballon hors de portée de Gurtner, avec l'aide de la barre transversale.But de Gaël Kakuta pour Amiens ! Les Picards égalisent sur leur première occasion ! Côté gauche, Mendoza temporise avant de décaler Aleesami dans le couloir. Le centre du latéral norvégien surprend Rulli et arrive au second poteau, où Kakuta est plus prompt qu'Oyongo pour catapulter le ballon au fond des filets héraultais !But de Gaëtan Laborde pour Montpellier ! Le corner frappé de la gauche par Savanier est repris de la tête au point de penalty par Laborde qui, arrivé lancé, ne laisse aucune chance à Gurtner ! Les Héraultais reprennent l'avantage !But d'Andy Delort pour Montpellier ! Quelle frappe du buteur héraultais ! A une vingtaine de mètres du but amiénois, il ne se pose aucune question et délivre un boulet de canon, qui finit dans la lucarne droite de Gurtner, impuissant !But de Florent Mollet ! Montpellier déroule ! Lancé côté droit, Laborde délivre un centre pour Mollet au premier poteau. Le Montpelliérain a tout le loisir de contrôler au premier poteau avant d'ajuster Gurtner à ras de terre.But de Jack Lahne ! Amiens réduit l'écart ! Jallet pousse le ballon dans la surface montpelliéraine. Pedro Mendes s'emmêle les pinceaux et se fait chiper le ballon par Lahne, qui glisse le ballon entre les jambes de Rulli.On l’avait un peu perdu de vue en début de saison … Après un dernier exercice très convaincant, l’attaquant formé aux Girondins de Bordeaux a eu du mal à confirmer … Mais ce soir, l’homme du match, c’est lui ! Un coup de tête rageur sur corner, son deuxième but de la saison et un caviar pour Mollet ont permis aux Héraultais de concrétiser leur avantage numérique au tableau d’affichage.Mais où va-t-il s’arrêter ? L’inoxydable défenseur et capitaine de Montpellier a encore rendu une copie très propre ce soir, signant même une passe décisive pour Le Tallec sur l’ouverture du score. Le Brésilien de 42 ans demeure l’élément le plus sûr de la défense centrale héraultaise, troisième de Ligue 1 derrière celles du Stade de Reims et du Paris Saint-Germain.On ne peut reprocher à l’international colombien d’avoir tout tenté pour laisser son équipe dans la partie … Mais que de déchet ! Des centres-tirs à l’autre bout du terrain, des contrôles approximatifs et toujours ce grigri de trop au moment du geste décisif … Les absences de Konaté et de Guirassy sur le front de l’attaque amiénoise se font cruellement sentir !Temps pluvieux – Pelouse correcte: J.Pignard (: Le Tallec (14eme), Laborde (65eme), Delort (68eme) et Mollet (72eme) pour Montpellier – Kakuta (44eme) et Lahne (87eme) pour Amiens: Pedro Mendes (74eme) pour Montpellier - Lefort (26eme) et Mendoza (41eme) pour Amiens: Otero (54eme) pour AmiensRulli () – Oyongo () puis Mollet (63eme), Congré (), Hilton (cap) () puis Ristic (80e), Pedro Mendes (), Souquet () - Le Tallec () puis Sambia (75eme), Chotard (), Savanier () – Laborde (), Delort (: Carvalho (g), Camara, Skuletic: M.Der ZakarianGurtner (cap) () – Aleesami (), Dibassy (), Lefort (), Calabresi () - Zungu (), Gnahoré () - Mendoza () puis Lahne (81eme), Kakuta () puis Cornette (77eme), F.Diabaté () puis Jallet (77eme) - Otero (: Dreyer (g), Monconduit, Blin, Bodmer: L.Elsner