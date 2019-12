Saint-Etienne : Ruffier (cap) - W.Fofana, L.Perrin, G.Silva - Debuchy, Ma.Camara, M'Vila, Aholou, Trauco - Nordin, Bouanga





PSG : Navas - Meunier, T.Silva (cap), Ab.Diallo, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi



Pour la première fois de la saison, le PSG débutera avec son quatuor offensif de gala sur la pelouse de Saint-Etienne ce dimanche (21h00). Angel Di Maria et Neymar animeront les couloirs, avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé pour occuper la pointe de l'attaque.Chez les Verts, Claude Puel a opté pour un 3-5-2 plutôt défensif, avec trois milieux travailleurs dans l'axe. Arnaud Nordin et Denis Bouanga seront associés dans le secteur offensif.Moulin (g), Moukoudi, Palencia, Indjai Correia, Boudebouz, Youssouf, DionyEntraîneur : C.PuelRico (g), Kehrer, Kurzawa, Dagba, Verratti, Sarabia, KouassiEntraîneur : T.Tuchel