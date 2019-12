Comme c’était pressenti, Dario Benedetto est bien présent ce samedi pour le match de l’OM face à Metz (18e journée de Ligue 1). Ayant récupéré de la contracture qu’il a subie à l’entrainement la semaine dernière, il reprend sa place à la pointe de l’attaque. Pour l’épauler, il y aura Dimitri Payet, l’homme en forme des Phocéens, et Bouna Sarr, placé sur le côté droit et qui retrouve son club formateur.

Strootman retrouve sa place dans le onze de l’OM

André Villas-Boas, le coach marseillais, a réservé une petite surprise pour cette rencontre en Lorraine en titularisant Kevin Strootman comme milieu récupérateur. Le Néerlandais a été préféré à Boubacar Kamara. Ce dernier retrouve une place dans l’axe au côté d’Alvaro Gonzalez, tandis que Sakai et Amavi restent immuables sur les côtés.



Côté messin, pas de surprise à signaler dans l’équipe de départ. Vincent Hognon a fait appel à ses meilleurs éléments. Sa formation devrait être disposée en 4-3-2-1. À noter que Renaud Cohade est absent pour ce rendez-vous à cause d’une suspension.



Les onze de départ

Marseille : Mandanda - Sakai, Bo. Kamara, Alvaro Gonzalez, Amavi - Strootman, Rongier, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet.

FC Metz : Oukidja - Centonze, Boye, Sunzu, Udol - Fofana, Maiga, Angban - Adama Traoré, Nguette - Diallo.