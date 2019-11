L1 (J14) : Saint-Étienne et Montpellier dos à dos

Le debrief

L’instant T :

À dix minutes de la pause, l'ASSE a bénéficié d'une opportunité pour prendre l'avantage. En conclusion d'un contre express, parfaitement mené par Denis Bouanga, Arnaud Nordin s'est décalé sur la gauche pour se retrouver ensuite en position de frappe. L'attaquant stéphanois a réalisé le bon geste, mais Rulli veillait au grain. En l'effleurant du bout des doigts, il a détourné le cuir sur son poteau. C'était l'alerte la plus dangereuse de la rencontre.

Les tops et les flops

Geronimo RULLI (8)

Stéphane RUFFIER (7)

Andy DELORT (4)

La feuille de match

SAINT-ÉTIENNE - MONTPELLIER : 0-0



Saint-Etienne

Montpellier

Saint-Etienne et Montpellier s’affrontaient au Chaudron ce dimanche avec la possibilité de se hisser sur le podium en cas de victoire. L’opportunité était belle, mais aucune des deux formations n’a pu la saisir. Devant leur public, et en montrant un visage légèrement plus conquérant malgré l'absence de plusieurs éléments majeurs,. La faute notamment à Geronimo Rulli, auteur de plusieurs parades sur sa ligne.Au plus fort de la domination stéphanoise, le dernier rempart argentin du MHSC s’est interposé à deux reprises devant Denis Bouanga et une autre fois devant Arnaud Nordin. C’était au cœur du premier acte du match et il a eu un peu moins de travail durant le second. Les locaux n’ayant pas pu vraiment poursuivre sur le même rythme, tandis que les Pailladins ont affiché un peu plus de solidité et de vigilance en phase défensive au fil des minutes. À l’extérieur,au vu de la rigueur affichée.Montpellier a donc su résister, mais il n’a pas fait que cela. En début de match, sans l’excellent arrêt de Stéphane Ruffier, les visiteurs se seraient retrouvés devant à la marque. Et l'ancien gardien international les a de nouveau frustrés à un quart d'heure de la fin avec un sauvetage magnifique devant Laborde. Au final, et comme leurs opposants du jour, ils sont restés muets aux avant-postes. Ce qui a donné lieu à un score final stérile. À l’approche de la fin, les fidèles du Chaudron ont même basculé dans l’ennui. Cela étant, le point récolté par leur équipe reste bon à prendre, surtout qu’il prolonge la série d’invincibilité sous les ordres de Claude Puel. Pour le MHSC aussi, il s’agit d’un quatrième match consécutif sans accroc.Si Montpellier a réussi à assurer le point du nul c'est en grande partie grâce à lui. Le portier argentin a eu trois arrêts à effectuer et il les a tous réussis. Ses brillants réflexes sur la ligne, cette capacité à sortir au bon moment et sa concentration à toute épreuve ont été tous été très précieux et ont permis aux siens de faire passer l'orage stéphanois.Rulli n'a pas été l'unique portier à se distinguer dans cette rencontre, ça a aussi été le cas de son homologue du jour. L'ex-portier monégasque, qui disputait à l'occasion son 384eme match en Ligue 1, n'a pas été beaucoup sollicité, mais lorsqu'il le fut il a répondu présent. À son actif, deux arrêts de grande classe réalisés face à Laborde (25eme et 78eme)Alors qu'il restait sur une très belle prestation face à Toulouse, l'attaquant international algérien s'est montré très discret durant cette partie. Aligné au côté de Gaëtan Laborde, il ne s'est pas montré disponible et a fait des mauvais choix quand il avait la possibilité de se montrer. À sa décharge, le bloc héraultais était très bas et les ballons en profondeur n'étaient pas vraiment exploitables.Temps nuageux dans l'ensemble – Pelouse en bon état: F.Schneider (: Youssouf (26eme), Perrin (28eme), Trauco (54eme); Mendes (21eme), Congré (61eme), Mollet (92eme).: AucuneRuffier () – Moukoudi (), Perrin (cap) (), Kolodzieczjak () - Youssouf (), Honorat (), Camara (), Trauco () - Bouanga () puis Banjai (82eme), Boudebouz () puis Benkhedim (60eme), Nordin (: Moulin (g), Ahoulou, Diousse, M'Vila, Palencia.: Claude PuelRulli () – Hilton (cap) (), Congré (), Thiago Mendes () - Chotard () - Souquet (), Le Tallec (), Savanier () puis J. Sambia (89eme), Oyongo () - Laborde () puis Mollet (78eme), Delort (: Bertaud (g), Camara, Ristic, Skuletic, C. Vidal.: Michel Der Zakarian