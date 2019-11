L1 (J13) : Les compos probables de Marseille - Lyon

Le premier des deux duels de la saison de Ligue 1 entre les deux Olympiques a lieu ce dimanche soir (21h00) à l'Orange Vélodrome. Les compositions officielles ne tomberont qu'une heure environ avant le coup d'envoi, mais il est déjà possible d'émettre quelques conjectures à ce sujet. L'OM, tout d'abord, devrait évoluer dans son habituel 4-3-3. En défense, Alvaro Gonzalez pourrait débuter dans l'axe, aux côtés de Duje Caleta-Car. Cela permettrait à Boubacar Kamara d'être positionné un cran plus haut, occupant un rôle de sentinelle qu'il a déjà tenu contre Lille la semaine dernière (2-1). En l'absence d'Hiroki Sakai, Bouna Sarr sera vraisemblablement aligné sur la droite de la défense, tandis que Jordan Amavi - en net regain de forme ces derniers temps - postule à une place de titulaire à gauche. Devant, Dario Benedetto pourrait être épaulé par Dimitri Payet et, plus surprenant, par Maxime Lopez, présent sur l'aile droite. A noter que Kevin Strootman devrait être sur le banc au coup d'envoi.

Sans Depay, Dembélé seul en pointe ?

Lyon, de son côté, sera contraint de se débrouiller sans Memphis Depay (forfait). Un réel coup dur pour les Gones, tant le Néerlandais était prépondérant ces dernières semaines. En l'absence de l'ancien Mancunien, Rudi Garcia pourrait revoir son schéma tactique et opter pour un 4-2-3-1, avec le seul Moussa Dembélé en pointe. Maxwel Cornet et Bertrand Traoré occuperaient les ailes, alors que Jeff Reine-Adélaïde évoluerait dans un rôle de numéro 10. L'entraîneur rhodanien devrait reconduire la paire Thiago Mendes - Houssem Aouar dans l'entrejeu, ce dernier portant d'ailleurs le brassard de capitaine. Enfin, Joachim Andersen pourrait être préféré à Marcelo et ainsi être associé à Jason Denayer en défense centrale.



Les compositions probables de Marseille - Lyon



Marseille : Mandanda (cap) - B.Sarr, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Bo.Kamara, M.Sanson - M.Lopez, Benedetto, Payet



Lyon : A.Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Y.Koné - Thiago Mendes, Aouar (cap) - B.Traoré, Reine-Adélaïde, Cornet - M.Dembélé