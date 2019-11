L1 : Gros coup dur à venir pour Dubois ?

En marge de la rencontre face à Strasbourg, Rudi Garcia n’avait pas hésité à pointer du doigt les différentes blessures musculaires de ses joueurs. Après le match en Alsace, le technicien lyonnais ne doit pas être plus rassuré. Jason Denayer a fini avec des crampes, Maxwell Cornet s’est plaint mais le plus gros point noir est Léo Dubois. Remplaçant au coup d’envoi, le latéral droit a pris la suite de Youssouf Koné peu après l’heure de jeu. Seulement il n’est resté sur la pelouse qu’une vingtaine de minute après s’être plaint du genou. Aidé par le staff médical pour quitter le terrain, l’international français n’était pas au match après la rencontre. « J'espère que je me trompe mais le gros point noir de la soirée ça pourrait être Léo Dubois qui est sorti pour un problème de genou, a déclaré Garcia. J'espère que ce n'est pas trop grave mais bon on est inquiets quand même. » Il se pourrait même que ce soit les ligaments qui soient touchés puisque, d’après RMC Sport, l’international français a mal réagi au test du miroir. Rien n’est encore officiel mais ce pourrait être un gros coup dur pour l’OL et Dubois, dans son optique de jouer l’Euro 2020 avec les Bleus.