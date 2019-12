L1 : Fin de saison pour Memphis ?

Dans le climat hostile actuel à Lyon, la défaite face au Stade Rennais dimanche après-midi (0-1) n’est pas forcément venu apaiser les choses entre le club et ses supporters. Désormais 8emes du championnat, les Lyonnais doivent en plus faire face à une pléthore de blessures. Face aux Bretons, Jeff Reine-Adelaïde a dû laisser ses partenaires après la demi-heure de jeu. Ayant quitté le stade en béquille, l’ancien Angevin pourrait souffrir d’une blessure au ménisque. Après Léo Dubois, Marçal et Youssouf Koné également sur le flanc, ça commence à faire beaucoup entre Rhône et Saône. Mais le plus gros point noir concerne bien Memphis Depay.

Euro compromis pour Memphis ?

Le capitaine lyonnais est sorti à la pause après avoir été touché au genou gauche sur un contact à dix minutes de la mi-temps.Et pourrait bien ne pas refouler les pelouses françaises et européennes de sitôt. En effet, le staff médical lyonnais craint une possible rupture des ligaments croisés. « Pour Memphis, ça ne sent vraiment pas bon, a confessé Rudi Garcia en conférence de presse. On pense que c’est les croisés. On va attendre des nouvelles contradictoires, on l'espère. » Même son de cloche chez Juninho. « La très mauvaise nouvelle est aussi la blessure de Memphis qui pourrait l’éloigner des terrains un bon moment. C’est notre leader, je suis triste pour lui. » Vu les temps qui court, ce n’est pas forcément ce dont a besoin l’OL actuellement…