L1 : Ces recrues estivales qui cartonnent

Islam Slimani (AS Monaco)

11 - Joueurs impliqués sur le plus de buts lors de leurs 7 premiers matches de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) :

🇩🇿 Islam Slimani - 11 (5 buts, 6 passes décisives)



🇧🇷 Neymar - 11 (6 ⚽️, 5 🅰️)



Rois 👑.#ASMSRFC pic.twitter.com/ouImEpTUVw



Mauro Icardi (PSG)

20 - Mauro Icardi touche en moyenne 20 ballons par 90 minutes en Ligue 1 cette saison, total le plus faible parmi les joueurs des 5 grands championnats ayant disputé au moins 300 minutes. Renard 🦊. #AskOptaJean https://t.co/sgekB12ey5

Victor Osimhen (Lille)

On aurait très bien pu mettre la doublette qu’il forme avec Wissam Ben Yedder tant les deux semblent indissociables l’un de l’autre mais l’Algérien revient clairement de loin. En débarquant en prêt à Monaco, Slimani n’est pas arrivé en terrain conquis. Il faut dire que depuis son départ du Sporting Lisbonne, l’attaquant est loin d’être à son avantage. Que ce soit à Newcastle, Leicester ou Fenerbahçe, ses prestations ne sont pas restées dans les mémoires (18 buts en 75 matchs). Mais sur le Rocher, le Fennec revit et sa complémentarité avec Ben Yedder permet à Monaco de sauver les apparences. Avec 5 buts et 8 passes en 9 matchs, il a clairement déjà réussi son prêt. Avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, les dirigeants monégasques peuvent déjà se frotter les mains.Comme Slimani, l’attaquant argentin est arrivé en France en pleine crise de confiance. Après presque six mois sans jouer avec l’Inter Milan, Icardi représentait plus un pari de dernière minute pour le PSG. Un pari sous forme de prêt avec option d’achat qui fonctionne déjà. Après des problèmes physiques, l’attaquant s’est parfaitement fondu dans l’effectif parisien et semble beaucoup plus complémentaire avec le duo Mbappé – Neymar que Cavani. L’Uruguayen est désormais un joker de luxe et on ne peut pas vraiment en vouloir à Tuchel. Depuis son arrivée à Paris, Icardi inscrit un but tous les 17 ballons touchés ! Le meilleur ratio en Europe ! On pouvait se poser des questions sur son caractère volcanique, l’Argentin a pour le moment fait taire les critiques.



Après la saison exceptionnelle du LOSC, l’effectif lillois a forcément été dépouillé sans grande surprise notamment aux avant-postes. Nicolas Pépé a rejoint Arsenal quand Rafael Leao a été envoyé au Milan AC pour un chèque qui ne se refuse pas. Mais une fois de plus, Luis Campos a fait marcher son réseau et a réussi à dénicher une jeune perle. Pour 12 millions d’euros, Osimhen a rejoint le nord de la France et a déjà presque réussi à faire oublier la « BIP BIP ». Dans un style totalement différent de ses prédécesseurs, le Nigérian (20 ans) apporte du poids à l’attaque lilloise. Après un début de saison tonitruant en Ligue 1, Osimhen a confirmé en Ligue des Champions malgré l’élimination des Dogues (2 buts en 4 matchs).Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, ce sont aussi les Super Eagles qui en profitent avec 4 réalisations lors de ses 4 dernières sélections.

Alfred Gomis (Dijon)

Predrag Rajkovic (Reims)

Ce n’est certainement pas le nom le plus flamboyant qui a débarqué en Ligue 1 durant l’été. Mais après seulement 13 rencontres, le portier sénégalais a mis tout le monde d’accord à Dijon. Arrivé de la SPAL (Serie A), le Lion de la Teranga a rongé son frein pendant deux journées derrière Runarsson avant de lui chiper sa place. Avec Gomis dans le but, le club bourguignon a relevé la tête (3 défaites en 9 matchs) et peut le remercier d’avoir rapporté des points précieux comme ce nul miraculeux (0-0) au Groupama Stadium. Face à l’OL, le gardien dijonnais a tout simplement écœuré les attaquants lyonnais avec 10 parades pour ce qui est un record depuis le début de la saison !Pour son retour dans l’élite la saison dernière, Reims avait fait de sa solidité défensive l’une de ses armes pour accrocher son maintien. Ça avait plutôt bien marché avec une 8eme place surprise. Mais durant l’été, Edouard Mendy, le dernier rempart rémois, a pris la direction de Rennes. La succession de l’international sénégalais n’était donc pas chose aisée et surtout un poids pour le nouveau gardien. Mais après trois mois, Rajkovic a rapidement clôt le débat. Le portier serbe (24 ans) a parfaitement pris le relais et perpétue la notoriété rémoise. Avec 6 buts encaissés en 13 matchs, le Stade rémois a la meilleure défense de France et d’Europe. L’ancien du Maccabi Tel-Aviv n’y est pas pour rien.