L1 : Brest s'offre Saint-Etienne

Brest enfonce Saint-Etienne. Dans un duel très important dans la course au maintien, le promu a pris le meilleur grâce à une première période parfaite. Les Bretons ont marqué trois buts par Paul Lasne (1-0, 20eme), Gaëtan Charbonnier (2-0, 38eme) et Irvin Cardona (3-0, 43eme). Au retour des vestiaires, les Verts ont réagi grâce à Denis Bouanga (3-1, 54eme penalty) et Loïs Diony (3-2, 69eme) mais n'ont pas réussi à égaliser. Avec ce nouveau succès, Brest protège sa 13e place avec 33 points alors que Saint-Etienne stagne à la 16e place avec 28 points.

Le récital du promu



Le coup tactique de Claude Puel

Les Brestois ont bien abordé leur rencontre en dominant des Verts hors sujet à tous les niveaux en première période.En confiance, les locaux ont ajouté un deuxième but signé Gaëtan Charbonnier (2-0, 38eme) et un troisième grâce à Irvin Cardona (3-0, 43eme) pour conclure ce premier acte impressionnant dans le jeu.Au retour des vestiaires, les Verts ont changé de disposition en passant du 4-2-3-1 en 3-5-2. Un choix qui a été payant car les Foréziens ont réussi à se relancer sur un penalty de Denis Bouanga (3-1, 54eme) et un deuxième but marqué par Lois Diony (3-2, 69eme).. La mauvaise série des Verts se poursuit donc. Les hommes de Claude Puel ne comptent plus que deux points d'avance sur le barragiste Dijon.