L. Blanc: "Aucun contact avec l'OM ou l'OL"

Laurent Blanc, qui a disputé son dernier match sur le banc du Paris Saint-Germain il y a plus de 3 ans, a donné de ses nouvelles lors de son passage dans l'émission Telefoot dimanche. S'il espère reprendre du service la saison prochaine, le champion du monde 98 a quand même tenu à mettre le choses au clair concernant les rumeurs qui l'envoient à l'OM ou à l'OL. Et a précisé au passage qu'il "s'orienterait vers autre chose" s'il ne trouvait pas de situation adaptée à ce qu'il souhaite. "Je pense que j'ai encore quelque chose à écrire et ce sera sans doute la saison prochaine. Mais chaque fois qu'un poste se libère, mon nom est cité, souvent pour rien. [...] Il n'y a aucun contact avec l'OM ou l'OL. Il y a des gens en poste, Rudi et Bruno, laissez les travailler", a demandé Blanc. Quant à un retour au Paris Saint-Germain, "Le Président" s'est laissé une porte ouverte. "Il n'y a aucune raison de vous dire non, mais il faudrait un concours de circonstance, que les étoiles soient bien alignées".