Kylian Mbappé (PSG) considère qu’il « ne mérite même pas le podium » du Ballon d’Or

Qui a dit que Kylian Mbappé était prétentieux ? Soyons honnêtes, le champion du monde affiche parfois une assurance qui est à la hauteur de son talent. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain sait également reconnaître quand les autres sont au-dessus de lui. Ainsi, dans un entretien accordé à Ouest France, l’ancien Monégasque s’est mis nettement en retrait de la course au Ballon d’Or 2019. « Je dois être lucide, par rapport à la saison de certains autres joueurs, je ne mérite même pas le podium, a estimé l’intéressé. Avec le PSG, nous avons déçu en Ligue des champions. J'ai encore le temps de le gagner, je n'en fais pas une obsession ».

"On pense que je peux tout faire. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre."

L’élimination en huitièmes de finale de C1 face à Manchester United a en effet laissé des traces et n’a évidemment pas aidé l’attaquant des Bleus dans son bilan. Mais le jeune joueur demande un peu de patience : « Le problème aujourd’hui, c’est qu’on tombe dans la surexigence. On pense que je peux tout faire. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. »

Mbappé : « Moi, je dis Messi »

Alors qui Mbappé voit-il s’offrir la récompense individuelle ultime ? Là encore, le Parisien n’y va pas par quatre chemins : « Moi, je dis Messi, a-t-il avancé. À Liverpool, il y a aussi Van Dijk et Mané qui le méritent. Mais c’est un peu le même problème que nous, les Français, on a eu l’année dernière : les voix vont se dispatcher…, mais quand on s’assoit et on boit de l’eau fraîche, on voit que c’était une grande année pour lui, comme Cristiano. Ce sont les quatre qui sont amenés à l’avoir ». Quant à lui, il ne se met pas de pression : « Ce n’est pas quelque chose qui me hante. Je progresse à mon rythme et je sais que je suis sur la bonne voie ». A 20 ans, il compte en tout cas déjà deux présences dans le Top 10…