Kylian Mbappé et Thomas Tuchel (PSG) se sont expliqués, mais la tension ne s'est pas dissipée

Samedi dernier, le PSG a une nouvelle fois fait étalage de sa force de frappe en giflant Montpellier (5-0). La belle soirée parisienne a toutefois été ternie par un épisode survenu peu après l'heure de jeu : mécontent d'être remplacé, Kylian Mbappé est sorti la tête basse. Thomas Tuchel l'a rattrapé par le bras, les deux hommes se sont parlé pendant quelques secondes avant que le joueur 21 ans, visiblement en colère, n'aille s'asseoir sur le banc. « Ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux, » avait regretté le technicien allemand au micro de Canal+ après la rencontre, en évoquant également la fête d'anniversaire de Neymar (qui s'est déroulée dimanche soir).

Leonardo, prise de parole imminente

Dimanche, au lendemain de cette altercation, Tuchel et Mbappé auraient eu une explication au centre d'entraînement du PSG et en présence de Leonardo, qui devrait bientôt s'exprimer sur le sujet. A en croire les informations du Parisien, une réunion aurait même eu lieu avec l'ensemble de l'effectif afin d'aplanir la situation. Le quotidien francilien affirme cependant que les relations ne seraient franchement pas au beau fixe entre l'ancien Monégasque, qui s'estimerait moins bien considéré que d'autres joueurs (Neymar, par exemple, n'est quasiment jamais remplacé en cours de match) et l'ex-coach de Dortmund, désireux de ménager au mieux ses forces vives. De quoi influencer l'avenir de l'international français ? Alors que le club de la Capitale souhaiterait prolonger le contrat du champion du monde 2018, ce dernier pourrait être réticent à l'idée de continuer sa carrière sous les ordres de l'entraîneur de 46 ans.