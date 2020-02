Kasper Dolberg, dans les pas de Mario Balotelli

Il n'a pas la même réputation mais fait tout aussi bien : Kasper Dolberg pourrait bientôt faire oublier Mario Balotelli aux supporters niçois. Si le Gym avait été orphelin d'un attaquant de pointe digne de ce nom pendant six mois après le départ de l'Italien, l'actuel 8eme de Ligue 1 a désormais trouvé chaussure à son pied. Kasper Dolberg commence à montrer toute l'étendue de son talent dans le championnat de France. Avec un doublé face à Lyon la semaine passée, il a permis aux Aiglons de remporter une victoire très importante dans la course aux places d'honneur. Surtout, il s'est rapproché de la barre des dix buts au championnat. Et pour un attaquant de son calibre, c'est une très bonne chose. C'est surtout aussi bien que Mario Balotelli. Débarqué avec grand fracas sur la Côte d'Azur, l'ancien joueur de Liverpool ou de l'Inter avait été ménagé à ses débuts. Après six mois à l'Allianz Riviera, il en était à neuf buts en championnat. Au même moment, son héritier danois en a marqué huit (et a délivré une passe décisive). De quoi redonner le sourire aux supporters niçois. Ils ont un joueur qui fait quasiment aussi bien dans un contexte bien moins évident.

Mercato bouclé tardivement et montre volée

Si Super Mario était arrivé à une période où Nice tournait à plein régime et se permettait d'enlever le titre de champion d'Automne, ce n'est pas le cas pour le natif de Silkeborg. L'attaquant a été acheté à l'Ajax Amsterdam dans un Mercato estival bouclé dans la hâte. Une gestion extra sportive qui a eu des conséquences sur le terrain où le collectif niçois a mis du temps à se mettre en place. Le joueur de 22 ans a aussi été mis en difficulté par le vol de sa montre par Lamine Diaby-Fadiga, une affaire qui avait secoué le vestiaire rouge et noir. Mais peu importe les turbulences qui ont accompagné son atterrissage à Nice, Kasper Dolberg bonifie les rares ballons qu'il touche. Il évolue dans un style similaire à Balotelli en servant de point d'appui au secteur offensif niçois. Surtout, il a le même sang-froid devant le but et fait jouer son intelligence de jeu pour être toujours placé au bon endroit. Patrick Vieira, son entraîneur, le considère comme un joueur de très haut-niveau. « Kasper est un joueur de niveau international. On le voit dans ses contrôles orientés, dans ses déplacements. Sur les centres, il arrive à toujours passer devant le défenseur. » Des qualités que possèdent également Balo. L'OGC Nice pourrait donc avoir fait une très belle pioche en déboursant 20 millions d'euros, le record du club, sur un joueur aussi bon que Balotelli mais bien plus sage.