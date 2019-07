Kappa dévoile le nouveau maillot de l'AS Monaco

C'est le retour des tuniques Kappa sur le Rocher. La marque italienne avait déjà habillé l'AS Monaco entre 1998 et 2001, période durant laquelle le club de la Principauté a remporté son 7e championnat de France. 18 ans après, les codes sont similaires.

Seul le maillot domicile a été dévoilé, et il fait la part belle à la traditionnelle diagonale blanche et rouge. "C'était inimaginable de se détourner de la diagonale, a expliqué Rémi Garnier, le directeur sport de Kappa. Nous avons voulu proposer un maillot élégant qui s'inspire de la culture de la Principauté, comme l'imprimé en losanges qui fait référence aux armoiries de Monaco." Un maillot classique et élégant qui saura satisfaire les supporters monégasques.

L'AS Monaco a également indiqué que les maillots extérieur et third seraient respectivement dévoilés mi-juillet et début août. Enfin des collections lifestyle et rétro seront disponibles tout au long de la saison.