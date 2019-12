Kalinic et Dabbur dans le viseur de Bordeaux

Les deux principales cibles au poste d'avant-centre pour ce mercato @girondins sont :



Kalinic pas chaud pour partir, Dabbur à la cave

Si Bordeaux devrait dégraisser sa masse salariale en janvier, un recrutement est espéré pour renforcer la pointe de l’attaque. Le profil ciblé, d’après les informations de Girondinfos, est celui d’un attaquant costaud, avec de l’expérience. Dans cette optique, les Girondins ont ciblé deux joueurs, toujours selon Girondinfos : Nikola Kalinic et Munas Dabbur. Olivier Giroud était aussi dans le viseur de Bordeaux, qui avait réussi à attirer l’été dernier son ancien coéquipier à Arsenal Laurent Koscielny.Kalinic et Dabbur, qui ont déjà évolué sous les ordres de Paulo Sousa, visiblement en première ligne sur le dossier du Mercato, sont plus accessibles pour les finances bordelaises.Le premier est actuellement prêté à l’AS Rome par l’Atlético Madrid jusqu’en juin. Mais les Giallorossi sont chauds pour casser son prêt dès janvier. L’international croate (31 ans, 42 sélections) n’a disputé que six matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont seulement deux comme titulaire, et n’a pas encore marqué. Il Messaggero assure toutefois que Kalinic souhaite rester, même s’il a été proposé à la Fiorentina ou au Genoa. Dabbur entre moins dans le profil recherché. Mais il est aussi sur le marché après une première moitié de saison où il s’est contenté de 9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 6 en Ligue Europa.Des statistiques ronflantes, qui ont tout ce qu’il faut pour attirer l’œil des Girondins.