Julien Stéphan (Rennes) : « Ce qu’on a montré est très encourageant »

Le Stade Rennais s’est arraché pour venir à bout de Saint-Etienne dimanche (2-1), sur un but de Damien Da Silva à l’ultime minute du temps additionnel. Mais les Bretons ont ainsi été récompensés de leur domination sur les Verts depuis la demi-heure de jeu. C’est ce que retenait Julien Stéphan après la rencontre. « Ce que j'apprécie le plus, c'est le contenu de la deuxième période, a souligné l’entraîneur rennais en conférence de presse d’après-match. On a pris le contrôle total du match. On a construit de manière assez intelligente cette victoire, en étant bon aussi pour récupérer le ballon très vite. Ce qu'on a montré est très encourageant. »

Stéphan : « On doit de nouveau rendre le Roazhon Park imprenable »

Malgré un match de Ligue Europa en semaine, Rennes était mieux physiquement, après avoir pu faire davantage tourner (sept changements dans le onze de départ contre quatre pour l’ASSE) pour avoir disputé une rencontre sans enjeu sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-1). Les Stéphanois étaient eux encore en course pour la qualification pour les 16emes de finale avant leur nul contre La Gantoise (0-0). « On avait de la fraîcheur, on avait évoqué avec les joueurs que la dernière demi-heure serait capitale. Les entrants ont été importants, notamment (Jordan) Siebatcheu qui a été un point d'appui consistant. On reste sur 9 points pris sur 12, sur les quatre dernières journées. Après ces trois victoires de rang à domicile, on doit de nouveau rendre le Roazhon Park imprenable, on doit retrouver cette consistance qui nous faisait défaut depuis deux mois. » En particulier à l’extérieur, où les Rennais restent sur 8 déplacements sans succès toutes compétitions confondues (6 défaites et 2 nuls). Premier test en ce sens mercredi à Metz.



