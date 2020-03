Jean-Michel Aulas pose une condition importante pour terminer la Ligue 1

Après avoir préconisé « une saison blanche » suite à la suspension du championnat de France due à l’épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a déclenché une multitude de réactions de la part des acteurs du football français. Le président de l’Olympique Lyonnais avait précisé son propos en rappelant le contexte via un communiqué officiel. Et sa position semble plus nuancée qu'elle n'y parait.

Aulas : "Il faut faire des choix"

Appelé à s'exprimer à nouveau sur le sujet ce vendredi, le boss de l'OL estime surtout que la saison de Ligue 1 doit absolument se terminer le 30 juin. « Si on veut sauver la Ligue 1 il faut absolument la terminer avant le 30 juin, a expliqué Jean-Michel Aulas dans des propos accordés à RTL. Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la Ligue des champions, les finales de coupes et les matchs internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat. L'important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine. Une saison très importante économiquement, en termes de droits TV notamment. »