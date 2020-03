Jean-Michel Aulas (OL) favorable à une saison blanche

Depuis ce vendredi, les championnats de football professionnels sont suspendus en France. La Ligue a pris cette décision, et elle a été saluée par l’ensemble des clubs. Quid de l’épilogue de cet exercice cependant ? Si Didier Quillot, le patron de la LFP, a affirmé qu’il fallait absolument terminer les compétitions lorsque la situation sanitaire le permettra, ce n’est pas ce pour quoi milite Jean-Michel Aulas. Pour le président de l’OL, une saison blanche serait la moins mauvaise des solutions.

L’OL serait parmi les grands gagnants en cas de saison blanche

« Je suis en faveur d’une saison blanche. Le titre de champion devrait rester vacant et les places européennes être allouées aux mêmes clubs que cette saison », a déclaré l’homme fort du club rhodanien dans une interview au Monde, tout en précisant que « dans tous les cas, il faut regarder ce que disent les règlements ». Bien sûr, un tel dénouement ferait les affaires des Gones, actuellement à la traine et quasiment écartés de la course au podium (10 points de retard sur le 3e).

JMA a, en outre, confié que le report de l’Euro à l’année prochaine est une « solution sage » de l'UEFA si elle venait à être prise mardi prochain, même s’il met en évidence une alternative : celle de disputer le tournoi continental dans un seul pays et qui serait moins touché par la pandémie.