@OL +d’objectivité pour notre OL encore à l’honneur avec le partenariat signé avec Emirates:Ns sommes 6 ème d L1 versus17 ème 19/10 Ns sommes qualifiés ds ttes ls compétitions masculines,féminines,en règle avec le FFP contrairement à d’autres qui chantent très forts en ce moment!

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 6, 2020

Aulas sur l'OM : « Le meilleur n'est pas le meilleur à n'importe quel prix »

S'exprimant dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le président de l’OL Jean-Michelsur l'aspect financier, alors que Lyon s’apprête à accueillir l’OM en quart de finale de la Coupe de France mercredi 12 février. L'occasion pour le cacique rhodanien de revenir sur le premier match entre les deux formations, cette saison, en Championnat :« J’estime que le match de championnat à Marseille s’est déroulé dans des circonstances qui n’honorent ni la Ligue, ni la Fédération et encore moins l’OM.. Le tout dans un climat insoutenable (...) C’est un état de non-droit. », a ainsi critiqué le dirigeant de Lyon, lui qui a fait l'éloge d'un PSG qui a bien travaillé sur l'aspect financier : « Ils ont signé avec Accor pour 50 millions d’euros par an et, à ma connaissance, c’est un accord de sponsoring tout à fait légitime. Ils ont renégocié avec Nike et sont arrivés à des montants bien supérieurs à ceux de l’équipe de France, que je connais bien, donc chapeau ».Aulas a, en revanche, taclé les résultats financiers de Marseille : « Ils ont annoncé 80 millions d’euros de pertes il y a un an, 92 millions cette année. S’ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du FPF (fair-play financier) pour pouvoir jouer la Ligue des Champions.», a ainsi tancé le boss de l'OL.