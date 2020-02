Islam Slimani (Monaco) démarre sur le banc contre Angers

Absent lors des cinq dernières rencontres de l’AS Monaco, Islam Slimani effectue son retour dans le groupe de l’équipe princière en vue du match contre Angers (23e journée de Ligue 1). L’Algérien n’est plus blessé et Robert Moreno a donc choisi de faire appel à ses services. A noter que le coach espagnol ne l’a pas fait encore jouer comme titulaire depuis qu’il a remplacé Leonardo Jardim à la barre technique.



Sans Slimani, l’ASM a perdu l’ensemble des trois dernières rencontres de championnat qu’elle a disputées, en plus d’avoir cédé en Coupe de France contre l’AS Saint-Étienne. Même s’il n’a joué que 13 rencontres, Slimani est le deuxième joueur le plus décisif de Monaco cette saison (7 buts et 8 passes décisives) derrière Wissam Ben Yedder.