Icardi « en mode tueur » pour marquer des buts

Prêté cet été par l'Inter Milan au Paris Saint-Germain pour la saison, Mauro Icardi s'épanouit dans la Capitale. L'Argentin a marqué à treize reprises en seize matchs toutes compétitions confondues. Interrogé par le site officiel du PSG, le serial buteur s'est livré sur les fruits de sa grande réussite. Il déclare : « C'est quelque chose de naturel chez moi. Ca ne se travaille pas beaucoup, j'essaye d'être le mieux placé en étant le plus précis possible » Le placement est une chose mais encore faut-il mettre le ballon dans les filets. Pour cela, Mauro Icardi a son petit secret. « Dès que j'ai l'occasion de marquer, je dois être concentré et me mettre en mode "tueur". Aujourd'hui j'ai presque 150 buts à mon actif et ils sont quasiment tous similaires. C'est ce qui me caractérise » suit-il.



Icardi fait le bonheur du club parisien et de ses fans. Une chose est sûre, s'il maintient son niveau, le dirigeants parisiens n'y réfléchiront pas à deux fois pour lever son option d'achat établie à 70 M€ par l'Inter Milan.