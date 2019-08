Homophobie: La LFP décide d'organiser une réunion

Après les nouveaux incidents intervenus lors de Nice-OM (1-2) ce mercredi (deux banderoles provocatrices ont été déployées), la LFP a décidé d'agir. Sur France Info ce jeudi, Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue, a décidé de passer à l'acte pour éviter des prochains débordements.

Une réunion sera organisée le 5 septembre prochain, avec des associations de lutte contre l'homophobie, l'association nationale des supporters ainsi que plusieurs groupes de supporters afin de sensibiliser le grand public à cette cause.

De plus, le 11 septembre sera organisé un séminaire pour que "la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT) interviendra ; et où nous sensibiliserons nos référents supporters qui jouent un rôle stratégique dans le dialogue entre les clubs et les associations de supporters", a-t-elle expliquée.