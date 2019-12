Hilton et Camara, les papys font de la résistance

Vitorino Hilton

🇫🇷 #DL1

🎙 Vitorino Hilton : "Il n'y a pas de secret, je fais beaucoup attention à moi. Je fais ce que mon corps a besoin pour être performant sur le terrain."#beINLigue1Confo pic.twitter.com/9eCEAuoPrV

— beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) December 1, 2019

🇫🇷 #DL1

🎙 Vitorino Hilton : "Entraineur ? C'est les autres joueurs qui m'en parlent. Mais ça commence à me travailler un peu, pourquoi pas !"#beINLigue1Confo pic.twitter.com/JQgiAHZDDm

— beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) December 1, 2019

🇫🇷 #DL1

🎙 Vitorino Hilton : "Je me suis bien adapté à 3 défenseurs"#beINLigue1Confo pic.twitter.com/6D6AKb0bs3

— beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) December 1, 2019

1 - Face à Marseille samedi, Hilton a réalisé 10 dégagements défensifs, récupéré 10 ballons et remporté 100% de ses duels (6/6), record pour un joueur lors d'un match de Ligue 1 depuis Nicolas Pallois avec Bordeaux face à Metz le 21 septembre 2016. Tentaculaire. @MontpellierHSC pic.twitter.com/Bn9aGkYpga

— OptaJean (@OptaJean) September 23, 2019

41 - Est-il possible d'échapper au temps ? Hilton (41 ans & 9 mois) a disputé 3233 minutes en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur de champ âgé de 35 ans ou plus dans les 5 grands championnats. Philo. #BAC2019 pic.twitter.com/1xn2qz2O0v

— OptaJean (@OptaJean) June 17, 2019

Souleymane Camara

1 - Souleymane Camara 🇸🇳 est devenu le 1er joueur à marquer lors de 15 saisons différentes en Ligue 1 au 21e siècle. Supersub.#OLMHSC pic.twitter.com/aFTSxJmnLR

— OptaJean (@OptaJean) March 17, 2019

Il s'estime juste « béni par Dieu ». « Quand j'ai trois matchs par semaine, j'essaie de faire les soins et la récupération qu'il faut, à la maison et au club. Après, il n'y a pas énormément de secret... S'il y en avait un, je le dirais ! » Agé de 42 ans, Vitorino Hilton est le seul joueur de Ligue 1 à afficher plus de 40 années au compteur (Florent Balmont est deuxième, il fêtera ses 40 ans en février). En juin, il s'épanchait un peu plus pour Le Parisien : « Je ne bois pas d'alcool. Je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Je dors bien, environ huit heures. Je mange sainement. Le reste, c'est dans la tête. Parfois, j'oublie que j'ai 41 ans, ça m'aide à continuer. » Son temps de jeu la saison dernière a été gargantuesque (voir plus bas).Il se rassure grâce à... Kylian Mbappé : « Quand il me met quelques mètres très vite et marque, on dit que je suis vieux et que je n'avance plus. Mais le match d'après, il fait la même chose à un mec de 21 ans, et là on dit qu'il est vraiment rapide... Le jour où je ne pourrai plus suivre le rythme, je m'éclipserai et j'irai jouer avec mes amis. S'il y a un semblant de recette à trouver, elle serait peut-être tactique. En effet, « Vito » se balade dans le 5-3-2 du MHSC, fait presque sur mesure pour lui. Pour le reste, c'est évidemment de l'anticipation et de la relance, pas loin du parfait dans les deux cas - deux passes décisives, à Metz (2-2, 12eme journée) et contre Amiens (4-2, 15eme journée). Michel Der Zakarian vient de confier sur TF1 qu'il aimerait le prolonger. Notre consultant Luis Fernandez en fait « un exemple ».Avec ses 36 ans - 37 dans neuf jours -, « Souley » fait presque figure de bébé à côté de Vitorino Hilton. Il est pourtant le sixième plus vieux joueur de Ligue 1 (derrière son coéquipier, Balmont, Naldo, Yohann Pelé et Mathieu Bodmer). L'historique « supersub », la saison dernière, a encore inscrit ses trois buts - à cheval sur mars et avril - en entrant en jeu à chaque fois. Il a marqué 26 fois de cette manière depuis le début de sa carrière, un des meilleurs totaux au 21eme siècle sur les cinq grands championnats européens (Kevin Gameiro le devance).Cette période se termine, doucement mais sûrement. L'ancien Monégasque, arrivé au club en 2008 (contre 2011 pour Vitorino Hilton), a prolongé au mois de mai pour cette saison. « J'ai toujours le plaisir de faire ce métier, de m'entraîner, de jouer et d'apporter le maximum, se réjouissait-il sur le site du club. Avec le président, ça s'est fait naturellement. » Il reste un modèle dans le vestiaire, un coéquipier irréprochable. « Il est timide et très respectueux des autres, il fait attention à ne pas déranger », conclut Daniel Congré (sur le site de la LFP).