Heureusement il y a Choupo-Moting

Choupo-Moting qui sort du terrain en boitant bas, ainsi poussé sur le banc avec une poche de glace sur le genou gauche, voilà une image qui serait passée inaperçue ou presque quelques semaines plus tôt. Pourtant cette vision ne manquera pas d’inquiéter les supporters du PSG ce vendredi soir, alors que le Camerounais compte parmi les rares options offensives valides et concernées de l’effectif parisien.

A l’heure d’aligner son équipe contre Metz pour le compte de la 4e levée de championnat, Thomas Tuchel a dû composer sans les Cavani, Mbappé, Diallo, Kehrer, Draxler et Herrera, tous blessés, mais aussi sans Neymar et Areola, deux éléments susceptibles de s’envoler dans les dernières heures du mercato. Choupo-Moting, lui, a bien répondu présent. Cinq jours après son doublé contre Toulouse au Parc des Princes (4-0), l’attaquant raillé pour sa maladresse la saison passée s’est fendu d’un troisième but important sur la pelouse de Saint-Symphorien. Pour un bilan personnel déjà similaire à son rendement du précédent exercice (3 buts en 30 matches toutes compétitions confondues).

A la retombée d’un coup franc savamment distillé par Verratti dans la surface, l’intéressé a claqué une tête imparable pour Oukidja, le portier messin (43e). La réalisation du break, alors, pour un PSG qui avait trouvé la faille dès le premier quart d’heure sur un penalty de Di Maria consécutif à une faute grossière de Fofana sur Bernat (11e). Aux antipodes du terrain, le jeune Polonais Bulka a pour sa part tenu la baraque en attendant la probable arrivée de Navas en provenance du Real Madrid. Et Paris de chiper provisoirement les commandes de la L1 à un Stade Rennais invité à répliquer dimanche contre Nice. Deux semaines après son faux pas sur la pelouse de ce même club breton.