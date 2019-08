Heureusement, Choupo-Moting était là !

Quand un être vous manque, déjà, et qu’il s’appelle Neymar… Mais quand il y en a un deuxième au bout de 10 minutes et qu’il s’agit d’Edinson Cavani, il fallait un homme providentiel au PSG contre Toulouse, un sauveur. Et dimanche soir, ce n’était pas le rôle de Kylian Mbappé, mais bien d’Eric Choupo-Moting. L’attaquant camerounais a inscrit un but exceptionnel pour délivrer les siens en début de seconde période et les porter vers le succès (4-0).

Sans Neymar, dont l’absence avait été officialisée dans la journée, les Parisiens ont donc perdu rapidement Edinson Cavani sur blessure. Puis Kylian Mbappé à l’heure de jeu, mais il y avait déjà 2-0 en faveur du PSG. Entre-temps, c’est Choupo-Moting qui a délivré les champions de France, une semaine après leur défaite à Rennes. La première d’Idrissa Gueye s’est plutôt bien passée, alors que Thomas Tuchel avait décidé de se passer de Thiago Silva au coup d’envoi. Le capitaine a néanmoins repris son brassard dès la fin de première période, en remplacement d’Abdou Diallo, pris de vertiges (décidément…).

Si Kylian Mbappé a semé la zizanie dès les toutes premières minutes (3e, 4e), Issiaga Sylla a aussi fait trembler Areola (12e). Après la blessure d’Edinson Cavani, il n’y a pas eu beaucoup plus de deux occasions pour les locaux jusqu’à la mi-temps, par Kylian Mbappé encore (21e), et Di Maria (40e). Choupo-Moting, après une première opportunité dès la reprise (46e), a ensuite sorti cet enchaînement "zidanesque" (1-0, 50e) dans la surface. Le malheureux Mathieu Goncalves a ensuite doublé la mise contre son camp (2-0, 55e), puis Baptiste Reynet a pu briller en repoussant un penalty de Di Maria (71e).

Mais pas face à Choupo-Moting, l’homme du soir qui s’en sort avec un doublé (3-0, 76e) et tout près d’un triplé (82e), et pas non plus sur cet ultime coup de casque de Marquinhos sur corner (4-0, 83e). Le PSG a des plaies à panser, toutefois cette soirée inattendue a quand même quelque chose de rafraîchissant.