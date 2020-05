Herrera n'a pas célébré le "triste" titre de champion du PSG

Dans des propos confiés à ESPN, le milieu espagnol Ander Herrera affirme qu'il a pas fêté le titre de champion de France avec le PSG, qui est pourtant son premier championnat. Un trophée "un peu triste" selon lui. "Pour être honnête, je ne l'ai pas célébré. J'adore le football, mais j'aime jouer et gagner des trophées sur le terrain. Évidemment, c'est bien d'avoir un titre de plus, mais ce n'est pas pareil. Je voulais célébrer avec nos supporters et mes coéquipiers", a ainsi regretté le joueur espagnol mercredi.

Herrera voulait gagner sur le terrain

Si le joueur de 30 ans trouve que ce titre est "bien mérité'', il n'en reste pas moins ''triste selon lui" : "Je n'ai pas gagné de championnat depuis que je suis professionnel. À Manchester, nous avions la possibilité de gagner des trophées mais pas la Premier League. Donc j'attendais cela avec impatience, mais je n'ai pas pu le faire sur le terrain. (...) C'est un peu triste de gagner mon premier titre de champion comme cela", a ajouté Herrera.



Idrissa Gueye : "On aurait aimé fêter le titre ensemble"