Heinze ? L'OM va rapidement savoir

Après l’annonce de Rudi Garcia de quitter le banc de touche de l’Olympique de Marseille, jeudi midi, Jacques-Henri Eyraud va-t-il présenter le nouvel entraîneur du club dès ces prochains jours ? C’est possible... Gabriel Heinze, en contacts avancés avec les dirigeants phocéens, est sommé par ses dirigeants de Vélez Sarsfield de se prononcer rapidement sur son avenir.

"Ce que nous avons dit à Heinze, c’est que nous ne pouvons pas attendre sa réponse au dernier moment. Sa décision sera prise en compte cette semaine ou la semaine prochaine, au plus tard", a lancé Diego Gonzalez, le vice-président du club, à Eco Medios, avant d’ajouter: "Nous voulons qu’il reste". En Argentine, l’ancien défenseur du PSG et de l’OM est également courtisé par les Newell's Old Boys.

Le jeune technicien (41 ans) ne fait néanmoins pas l’unanimité au sein de l'état-major de l'OM, comme le précise La Provence ce jeudi. "Gabi" Heinze n’a effectivement aucune expérience en Europe et n’a pas le CV des autres entraîneurs cités pour la succession de Rudi Garcia, à savoir Laurent Blanc, Claude Puel, Rafael Benitez ou Leonardo Jardim.