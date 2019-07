Halilhodzic parti cette semaine ? 

On a connu meilleure préparation avant de démarrer une nouvelle saison. Le FC Nantes, qui doit disputer dans onze jours son match de reprise en Ligue 1, sur le terrain du vice-champion de France lillois, pourrait perdre sous peu son entraîneur. Ouest-France l'affirme en ce début de semaine, écrivant notamment en titre de son article: "Vahid Halilhodzic va tirer sa révérence".

Selon le journal régional, l'entraîneur de 67 ans devrait quitter son poste en fin de semaine, à cause de tensions persistantes avec le président Waldemar Kita et son fils, Franck Kita, directeur général délégué. Si le départ se confirme, Halilhodzic sera resté moins d'un an en Loire-Atlantique, lui qui était arrivé en début de saison dernière pour prendre la relève de Miguel Cardoso, limogé après huit journées.

Pour le remplacer, le quotidien L'Equipe affirmait ces derniers jours que Claude Puel avait été sondé. Sans club depuis cinq mois et son éviction du banc de Leicester, l'ancien Lillois et Lyonnais plairait à la direction des Jaune et Vert. Mais, selon 20 minutes, une piste en interne pourrait être privilégiée: celle menant à Stéphane Ziani. L'ancien meneur de jeu des Canaris (1991-1994 puis 2000-2004) et champion de France 2001 entraînait les U19 nantais ces deux dernières saisons.